Китайская армия начала комплексные военные учения вокруг острова Тайвань

1 апреля Вооруженные силы КНР начали комплексные военные учения вокруг Тайваня. Об этом, ссылаясь на заявление представителя Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И, сообщает РИА Новости.
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