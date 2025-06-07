Повреждение нерва, воспаления, рубцы: косметолог о нитевом лифтинге, почему его не стоит делать

С возрастом наша кожа теряет эластичность, появляются морщины, овал лица «плывет». И если раньше единственным способом вернуть молодость была пластическая операция, то сегодня существуют менее инвазивные методы, такие как нитевой лифтинг.
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