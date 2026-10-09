Что скрывает днище пятилетней Lada Vesta после 52 000 км: личный опыт разборки

Когда автомобиль оказывается на подъёмнике в виде практически голого кузова, начинаешь смотреть на него совершенно иначе.
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