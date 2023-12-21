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В Ростове отель отказал в заселении участнику спецоперации на Донбассе

В Ростове отель отказал в заселении участнику спецоперации на Донбассе

Ранее в Миллерово произошла похожая ситуация, владельцы заведения закрыли его.В Ростове-на-Дону военнослужащий не смог заселиться в отель "Амакс" на проспекте Нагибина, соответствующая информация вместе с видео появилась в Telegram-канале "Проект БАРС-11".

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