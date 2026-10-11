Как восстановить орхидею с помощью чечевицы

Существует несколько разных методов восстановления орхидей с засохшими корнями и увядшими листьями. Свою эффективность доказал новый простой метод восстановления, для которого необходимы лишь белый цемент и красная чечевица.
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