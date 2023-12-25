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Твой континент

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В Екатеринбурге задержали телефонного вора

В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже телефона. Инцидент произошел еще в сентябре аж 2020 года.

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