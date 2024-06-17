Политолог Ярошенко: Конкуренция на выборах в МГД будет около семи-восьми человек на место

Программы партии направлены на улучшение жизни граждан На выборах в Московскую городскую думу ожидается участие около семи-восьми кандидатов на каждое место, сообщил политический консультант Алексей Ярошенко.
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