В ООН не смогли договориться о критериях реформы Совбеза

В ООН пока не договорились по основным критериям возможной реформы Совета Безопасности (СБ). Не удалось решить ни то, какие страны рассматривать в качестве кандидатов в новые члены СБ, ни то, какие его категории расширить.
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