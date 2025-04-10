Залужный рассказал о планировании операций ВСУ в штабе армии США в ФРГ Вот так вот, взял и слил! Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил, что в немецком Висбадене работал совместный американо-украинский штаб, в котором планировались военные операции Киева.