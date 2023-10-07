Певица Анна Семенович призналась, что у неё есть «мужчина для здоровья»

Артистка поделилась откровениями о своей личной жизни с поклонниками в социальных сетях. Фото: соцсети Анны Семенович В течение долгого времени она избегала открыто отвечать на вопросы о наличии возлюбленного, но решила наконец-то разрешить эту загадку.
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