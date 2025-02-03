Медучреждения региона получат 60 служебных авто

Губернатор также анонсировал передачу в распоряжение больниц и поликлиник Смоленской области передвижного комплекса с аппаратами для флюорографии и маммографии В этом году правительство субъекта значительно расширит санитарный парк больниц и поликлиник Смоленской области: в распоряжение учреждений системы здравоохранения поступят 60 автомобилей и передвижной медицинский комплекс с аппаратами для флюорографии и маммографии.