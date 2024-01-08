Axios: ОАЭ призвали Нетаньяху просить денег на зарплаты палестинцам у Зеленского

Глава ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян отклонил просьбу израильского премьера Биньямина Нетаньяху предоставить средства для выплаты зарплат палестинским рабочим, которым запретили въезжать в еврейское государство.
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