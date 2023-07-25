Сидел, радиву слушал. Там сообщают, что МВД зафиксировало резкий рост преступлений, совершённых иностранцами в России.
И о гастарбайтерах-злодеях
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валентин Козлов
В упомянутое тобой время русские (во всяком случае в Узбекистане) пострадали меньше всех. Были единичные случаи, согласен. Но тогда везде была напряжёнка. Мне лапшу на уши не навешаешь, я здесь жил и живу. Все видел сам. Мой сын служил в то время в Намангане, бегал в самоволку, у него были друзья из местных. Я к нему ездил навещать. Как видишь, до сих пор жив-здоров. А вот такие сволочи, как ты, расист, разжигают рознь, выдавая единичные факты за тенденцию, не упоминая истинных причин миграции русских. А ведь основная причина - свёртывание производства, т.е. отсутствие работы и перспектив, тотальное обнищание. И надежды на улучшение при переезде в Россию. Но для многих такого улучшения не произошло. Даже у тех, у кого остались родственные связи. Ведь уехали в основном приезжие русские, имевшие здесь не более двух поколений. Для них, как для евреев, Узбекистан не стал родиной. А вот те, кто остался, никаких проблем здесь не испытывают, В т.ч. и в бизнесе. Единственная большая проблема - качество образования в русских школах и классах, потому что банально нет преподавателей. Все сбежали. Ну и зарплаты здесь, конечно же ниже российски. Хотя по местным условиям пропорциональны российским. Жить можно. Так что дорогой очень престарелый папаша ( мне 76 лет), приезжай в гости, посмотришь нашу жизнь своими глазами. Может быть тебе даже понравится.
Ответить
2 час.
SI
Sergey Ivanov
Спасибо, дорогой ровесник, но я уже сыт впечатлениями о чеченском гостеприимстве. Если бы не чеченские старики- нашу тургруппу просто вырезали бы в горах. Просто ради развлечения. Во славу Аллаха! Не думаю, что мусульмане узбекские (таджикские) чем- то лучше мусульман чеченских. Этот местечковый национализм подогревается вполне материальными стимулами: Каждый правоверный про себя думает: Вот выгоню своего соседа- русского- и его квартира мне достанется! Вполне допускаю, что угар национализма у вас затих. Потому, что некого уже грабить. Когда- то город Грозный был русским городом. Сейчас там не осталось ни одного русского! Кто не успел убежать- те давно сгнили с перерезанным горлом. Так что, как говорится, уж лучше вы к нам.... Но и здесь оговорюсь: Только в небольшом количестве! Потому что, когда гостей слишком много- они начинают чувствовать себя хозяевами. А я не хочу, чтобы исконно русская земля превратилась в мусульманский халифат. Впрочем, как человек справедливый, скажу: то же верно и для вас! А потому и русский, приезжая к вам, должен понимать: Он здесь- гость!
Ответить
2 час.
Валентин Козлов
А то, что сейчас чеченцы в Украине убивают русских и за это их считают героями и патриотами - это нормально? А то, что около 500 тыс. узбекистанцев погибло на фронтах ВОВ - это не считается? Дурак ты старый... Лечи деменцию, Ноопепт тебе в помощь!
Ответить
57 мин.
Свежие комментарии