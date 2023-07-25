И о гастарбайтерах-злодеях

Валентин Козлов

В упомянутое тобой время русские (во всяком случае в Узбекистане) пострадали меньше всех. Были единичные случаи, согласен. Но тогда везде была напряжёнка. Мне лапшу на уши не навешаешь, я здесь жил и живу. Все видел сам. Мой сын служил в то время в Намангане, бегал в самоволку, у него были друзья из местных. Я к нему ездил навещать. Как видишь, до сих пор жив-здоров. А вот такие сволочи, как ты, расист, разжигают рознь, выдавая единичные факты за тенденцию, не упоминая истинных причин миграции русских. А ведь основная причина - свёртывание производства, т.е. отсутствие работы и перспектив, тотальное обнищание. И надежды на улучшение при переезде в Россию. Но для многих такого улучшения не произошло. Даже у тех, у кого остались родственные связи. Ведь уехали в основном приезжие русские, имевшие здесь не более двух поколений. Для них, как для евреев, Узбекистан не стал родиной. А вот те, кто остался, никаких проблем здесь не испытывают, В т.ч. и в бизнесе. Единственная большая проблема - качество образования в русских школах и классах, потому что банально нет преподавателей. Все сбежали. Ну и зарплаты здесь, конечно же ниже российски. Хотя по местным условиям пропорциональны российским. Жить можно. Так что дорогой очень престарелый папаша ( мне 76 лет), приезжай в гости, посмотришь нашу жизнь своими глазами. Может быть тебе даже понравится.