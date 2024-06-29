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Финэксперт Соколова: финансовая стратегия дает более высокий уровень жизни

Финэксперт Соколова: финансовая стратегия дает более высокий уровень жизни

Вопрос финансов играет значимую роль в достижении личных целей. Это фундамент, который позволяет построить ту жизнь, которая соответствует нашим интересам, и обеспечивает свободу от внешних и внутренних ограничений.

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