Тучи сгущаются: астролог Гикис назвала два знака, которых ждет развод в мае

Эксперт рассказала, что звезды сулят в конце весны. 123RF/legion-media.ruАстролог Юлия Гикис отмечает, что в прошлом месяце Венера двигалась в обратном направлении, что дало людям возможность лучше понять себя и найти идеальных партнеров.