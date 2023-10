✅✅✅Игра работает во всех странах, в том числе и в России!✅✅✅ ⭐️ Покупая данный товар вы получаете: 1) Аккаунт Steam с играми THE LORD OF THE RINGS GOLLUM PRECIOUS (ВСЕ DLC) и и RESIDENT EVIL 4 DELUXE EDITION (2023) (ВСЕ DLC) для оффлайн игры аккаунт является общим, при этом все сохранения будут хранится на вашем ПК, вам никто не помешает во время игры.