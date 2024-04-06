Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 275 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Иванова (Кубасова)
    А что не получилось у молдаван ЕС доить???? Вы твари долги свои перед Россией когда погасите???Оппозиционер Шор ...
  • татьяна неструева
    Уговорил ?Аналитик Меркурис...
  • tsan tsan
    Разве припарки могут спасти поражённый гангреной организм ?Зеленский: в ближ...

ТАСС: в России предложили отслеживать электросамокаты с помощью чипов и QR-кодов

ТАСС: в России предложили отслеживать электросамокаты с помощью чипов и QR-кодов

Электросамокаты, а также прочие средства индивидуальной мобильности (СИМ) в целях контроля их движения предлагается оснастить учетным номером, который будет представлять из себя наклейку с QR-кодом, и радиочастотными чипами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх