ТАСС: в России предложили отслеживать электросамокаты с помощью чипов и QR-кодов

Электросамокаты, а также прочие средства индивидуальной мобильности (СИМ) в целях контроля их движения предлагается оснастить учетным номером, который будет представлять из себя наклейку с QR-кодом, и радиочастотными чипами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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