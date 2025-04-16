Эксперты предупредили о возможном падении доллара ниже 80 рублей в апреле

В апреле рубль может дополнительно укрепиться — в том числе на некоторое время доллар способен уйти ниже 80, если спекулятивные факторы сойдутся, спрогнозировал «Известиям» аналитик «БКС Мир инвестиций» Кирилл Кононов.
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