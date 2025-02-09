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«На Юго-Восточную Азию и Латинскую Америку приходится более 70% экспортно-импортных операций»

«На Юго-Восточную Азию и Латинскую Америку приходится более 70% экспортно-импортных операций»

На торговлю с экономиками Юго-Восточной Азии и Латинской Америки приходится уже более 70% экспортно-импортных операций России, а доля расчетов в нацвалютах по зарубежным контрактам с ними составляет порядка 90%, заявил в интервью «Известиям» замглавы МИД РФ Александр Панкин.

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