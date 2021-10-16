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Корабли Черноморского флота отработали передачу запасов в Средиземном море от судна снабжения

Корабли Черноморского флота отработали передачу запасов в Средиземном море от судна снабжения

В мероприятии были задействованы экипажи фрегата «Адмирал Эссен», малого ракетного корабля «Вышний Волочёк», патрульного корабля «Василий Быков» и малого морского танкера «Вице-адмирал Паромов».

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