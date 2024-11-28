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"Ребята, вы сами напросились!": Соловьёв затеял публичный спор. Генерал молчать не стал

"Ребята, вы сами напросились!": Соловьёв затеял публичный спор. Генерал молчать не стал

Известный телеведущий Владимир Соловьёв затеял публичный спор о том, каким должен быть ответ России на удары натовскими дальнобойными ракетами.

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