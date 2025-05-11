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РЖАКА

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Оформление

Оформление

– Что вы творите?!– Оформляю стол для ужина.– Зачем, скажите, зачем вы выложили из овощей домик?– Так новоселье отмечать будут, он должен символизировать.

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