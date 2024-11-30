Рискованная операция на фронте: наши бойцы спасают мирных жителей под Курахово (ВИДЕО)

Бойцы Армии России провели рискованную операцию и спасли мирных жителей под Курахово. Военнослужащие 102-го полка 150-й дивизии 8-й гвардейской армии ВС РФ организовали эвакуацию мирного населения из освобождённого н.
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