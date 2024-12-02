Минобороны сообщило о 15 уничтоженных БПЛА над тремя регионами России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение минувшей ночи перехватили и уничтожили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов над тремя российскими регионами, сообщает 2 декабря Минобороны России.
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