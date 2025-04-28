Царьград: традиции поминовения — откажитесь от искусственных цветов и алкоголя на кладбище Юлия ЧелкановаИскусственные цветы становятся все более распространённым элементом оформления могил, но их использование вызывает множество вопросов и споров.
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