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Военные новости ★ спецоперация

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18,07,24 Орехов - Малая Токмачка Позиционные боевые действия на Ореховском направлении. Успешное поражение барражирующим боеприпасом "Ланцет" Танка ВСУ на исходной позиции в посёлке Малая Токмачка.

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