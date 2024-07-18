18,07,24 Орехов - Малая Токмачка Позиционные боевые действия на Ореховском направлении. Успешное поражение барражирующим боеприпасом "Ланцет" Танка ВСУ на исходной позиции в посёлке Малая Токмачка.
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18,07,24 Орехов - Малая Токмачка Позиционные боевые действия на Ореховском направлении. Успешное поражение барражирующим боеприпасом "Ланцет" Танка ВСУ на исходной позиции в посёлке Малая Токмачка.
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