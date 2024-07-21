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Маск назвал вице-президента США Харрис марионеткой Сороса

Маск назвал вице-президента США Харрис марионеткой Сороса

Американский предприниматель Илон Маск назвал вице-президента США Камалу Харрис марионеткой Александра Сороса — сына скандально известного американского финансиста Джорджа Сороса — после ее выдвижения на пост президента США.

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