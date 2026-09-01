МВФ не предоставил Украине транш в 700 млн долларов в сентябре

МВФ отложил выделение нового транша Украине на сумму около 700 млн долларов, который планировался на начало сентября.
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