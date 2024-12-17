Пентагон предупреждает: Новый «Орешник» ударит по Украине в ближайшие дни

Константин Ольшанский 16 декабря 2024 г., 20:54 У украинцев закончились средства ПВО, за «Геранями» они безуспешно охотятся с вертолетов Серия сверхмощных российских ударов по объектам украинской инфраструктуры позволит наконец-то сломить киевский режим и заставить Запад принимать выгодные России политические решения.