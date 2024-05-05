В Россетях ответили жителям Свердловской области, остающимся без света

Часть населенных пунктов на Среднем Урале после сильного снегопада остались без электричества.Электричество, нарушенное из-за сильного снегопада, до сих пор не восстановили в некоторых населенных пунктах в Свердловской области.
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