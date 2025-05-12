Нидерланды и Австралия потребовали у ИКАО переговоры с Россией по делу MH17

Global Look Press/Alexander Ermochenko/Xinhua Нидерланды и Австралия потребовали у Международной организации гражданской авиации (ИКАО) обязать Москву начать переговоры о крушении в Донбассе лайнера Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году, самолет выполнял рейс МН17.