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Нидерланды и Австралия потребовали у ИКАО переговоры с Россией по делу MH17

Нидерланды и Австралия потребовали у ИКАО переговоры с Россией по делу MH17

Global Look Press/Alexander Ermochenko/Xinhua Нидерланды и Австралия потребовали у Международной организации гражданской авиации (ИКАО) обязать Москву начать переговоры о крушении в Донбассе лайнера Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году, самолет выполнял рейс МН17.

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