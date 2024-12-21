Учёные выявили связь между западной диетой и агрессивными формами рака: как пища с высоким содержанием сахара и жиров влияет на кишечник Ирина ВальковаСовременные исследования в области питания подтверждают, что так называемая «западная диета», характерная для развитых стран, может иметь серьезные последствия для здоровья.