"Shoulda, Coulda, Woulda": Hillary Clinton Gives Flippant Answer When Pressed On Patriot Act Support Hillary Clinton attempted to wave off criticism of her post-9/11 votes this week, telling a Columbia University audience that Monday-morning quarterbacking carries its own bias and that relitigating the Patriot Act does little good.
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