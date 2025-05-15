Сотрудники ФСБ задержали бывшего начальника челябинской ГАИ

Также под стражу отправлен давший ему взятку предприниматель.В Челябинской области сотрудниками УФСБ России совместно со следственным управлением СК РФ пресечена коррупционная схема в правоохранительных органах.
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