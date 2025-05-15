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Сотрудники ФСБ задержали бывшего начальника челябинской ГАИ

Сотрудники ФСБ задержали бывшего начальника челябинской ГАИ

Также под стражу отправлен давший ему взятку предприниматель.В Челябинской области сотрудниками УФСБ России совместно со следственным управлением СК РФ пресечена коррупционная схема в правоохранительных органах.

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