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Спорт Уик-Энд

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ВЬЕШТИЦА: «Зенит» остается главным претендентом на победу в РПЛ

ВЬЕШТИЦА: «Зенит» остается главным претендентом на победу в РПЛ

«У всех команд бывают проблемы на разных отрезках. «Зенит» столкнулся с ними в начале сезона. Но он всё равно остается главным претендентом на победу в РПЛ, - заявил бывший защитник «Зенита» Милан Вьештица.

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