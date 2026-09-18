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Лжеюрист годами выманивал у клиентки деньги, обещая вернуть наследство на 70 млн

Лжеюрист годами выманивал у клиентки деньги, обещая вернуть наследство на 70 млн

"112" Свой приговор 18 сентября услышал столичный адвокат. По ту сторону закона он оказался после впечатляющей аферы: пообещал пенсионерке вернуть наследство почти в 70 миллионов рублей, но превратил процесс в юридический фарс.

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