Депутат: приложения фильтрации звонков снижают риск столкнуться с мошенниками

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин в беседе с RT рассказал, что нынешняя активность мошенников связана с развитием технологий и раскрытием старых способов мошенничества.