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RT Russia

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Депутат: приложения фильтрации звонков снижают риск столкнуться с мошенниками

Депутат: приложения фильтрации звонков снижают риск столкнуться с мошенниками

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин в беседе с RT рассказал, что нынешняя активность мошенников связана с развитием технологий и раскрытием старых способов мошенничества.

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