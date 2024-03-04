"Не революция", которую никто не ждал: Вызывайте неотложку Силуанову!

а потому, что ты в молодости не Работал, а балду гонял...

Игорь Василевский

А ты, тварь на осине копченая, где живешь? В эстооооонии или литве, где сральники на хуторах при советской власти строить начали?? И где тебя, пустоголового, учили? В какой школе??? А, тролль профессиональный?? Зелефобная ты тварь небожья??