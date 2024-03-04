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"Не революция", которую никто не ждал: Вызывайте неотложку Силуанову!

"Не революция", которую никто не ждал: Вызывайте неотложку Силуанову!

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Комментарии
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Ингерман Ланская
не останутся - не в совдепии живём..
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6 час.
Ингерман Ланская
а потому, что ты в молодости не Работал, а балду гонял...
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6 час.
Игорь Василевский
А ты, тварь на осине копченая, где живешь? В эстооооонии или литве, где сральники на хуторах при советской власти строить начали?? И где тебя, пустоголового, учили? В какой школе???  А, тролль профессиональный?? Зелефобная ты тварь небожья??
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1 час.

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