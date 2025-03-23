Фестиваль ГТО среди трудовых коллективов собрал в Нижнем Новгороде 48 команд

В легкоатлетическом манеже стадиона «Локомотив» состоялся большой спортивный праздник. Представители 48 команд различных предприятий и организаций Нижегородской области, около 400 участников, соревновались в выполнении нормативов комплекса ГТО.
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