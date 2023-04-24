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Михайлов о финале Кубка Гагарина: «ЦСКА – молодцы, но все еще впереди. Игра продолжается»

«Победа была трудная. Обе команды сражались от начала и до конца. Армейские нападающие забили на одну шайбу больше, чем нападающие «Ак Барса».

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