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Царьград

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«Я там погибал»: украинский комик Сергей Детков рассказал о жизни в Англии

«Я там погибал»: украинский комик Сергей Детков рассказал о жизни в Англии

Популярный стендапер признался в тяжёлых испытаниях после переезда в Европу.Бывший участник юмористических проектов в России, украинский стендап-комик Сергей Детков рассказал о сложных временах, с которыми столкнулся после переезда в Великобританию.

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