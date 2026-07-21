«Я там погибал»: украинский комик Сергей Детков рассказал о жизни в Англии

Популярный стендапер признался в тяжёлых испытаниях после переезда в Европу.Бывший участник юмористических проектов в России, украинский стендап-комик Сергей Детков рассказал о сложных временах, с которыми столкнулся после переезда в Великобританию.
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