Употребление орехов в качестве перекуса нормализует уровень сахара в крови

Древесные орехи играют важную роль в поддержании нормального уровня глюкозы и холестерина в крови.Употребление древесных орехов в качестве перекуса снижает уровень сахара в крови, а также риск обострения сердечно-сосудистых заболеваний.
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