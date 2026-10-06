Не тот прецедент: банк сослался на дело Долиной и проиграл

Дело Долиной не спасло банк: суд в Петербурге отказал в пересмотре кредита.Попытка российского банка опереться на определение Верховного суда по делу певицы Ларисы Долиной обернулась неудачей.
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