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Газета.ру

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Актер Борисов сравнил создание фильма с рождением ребенка на презентации картины

Актер Борисов сравнил создание фильма с рождением ребенка на презентации картины

Актер Юра Борисов выступил с трогательной речью на презентации фильма «Искусственный интеллект» на фестивале в Нью-Йорке.

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