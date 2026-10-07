Актер Борисов сравнил создание фильма с рождением ребенка на презентации картины

Актер Юра Борисов выступил с трогательной речью на презентации фильма «Искусственный интеллект» на фестивале в Нью-Йорке.
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