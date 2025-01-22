Уважаемые Друзья, Товарищи, Соратники!Как вы уже знаете, что в этом, 2025 году, произойдёт переход в Новую Эпоху,эпоху социальной Справедливости и нового мировоззрения, поэтому намнужно основательно к ней подготовиться и достойно встретить Её,предложив неукоснительно соблюдаемые ПРАВИЛА ЖИЗНИ НОВОЙ ЭПОХИ.
переход в Новую Эпоху
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СК
Степан Капуста
Бла-бла-бла. Обо всем хорошем против всего плохого. Тенденции мирового развития не изменить. Наступающие смутные годы будем готовиться преодолевать. Не впервой...
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