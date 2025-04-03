Санкции против РФ могут быть введены отдельно от тарифов Трампа — Axios

Возможность введения дополнительных санкций против России подтвердила пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт, комментируя решение президента США Дональда Трампа не включать Россию в список стран для новых пошлин.
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