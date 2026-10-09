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Тульские новости

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Жильцы тульского дома жалуются на неработающий лифт и захламлённый тамбур

Жильцы тульского дома жалуются на неработающий лифт и захламлённый тамбур

Жители второго подъезда дома №5 по улице Самоварной обратились в редакцию «Тульских новостей»: по их словам, они уже два месяца остаются без работающего лифта, управляющая компания бездействует и предлагает оплатить ремонт им самим.

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