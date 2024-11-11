Steak Lovers
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Steak Lovers

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Бесподобные грузинские Чвиштари: хачапури подают туристам, а этот рецепт в Тбилиси берегут для своих

Бесподобные грузинские Чвиштари: хачапури подают туристам, а этот рецепт в Тбилиси берегут для своих

Знаменитые хачапури в Грузии, как правило, подают чаще всего туристам. Для себя же местные готовят намного более вкусные Чвиштари, кукурузные лепешки, хрустящие снаружи и мягкие внутри, с нежным вкусом сыра сулугуни.

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