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СахПресс

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Медведи на Сахалине: почему хищники выходят к людям и как выжить при встрече — спецпроект «СахПресс»

Медведи на Сахалине: почему хищники выходят к людям и как выжить при встрече — спецпроект «СахПресс»

Встречи с медведями на Сахалине давно перестали быть редкостью. Хищников замечают возле жилых домов, на дачах, дорогах и даже в населенных пунктах.

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