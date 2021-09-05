РЕН ТВ Новости

194 478 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соловьев
    Вместе будут встречать Рош а шана (еврейский новый год). В начале на Спасской башне был двуглавый орёл. Его заменили ...Путин поздравил р...
  • Надежда Никитина
    Таких уродов в каждой партии полно., в том числе и у едросов, только о них информацию стирают. ГД это совсем не нужна...Убийца, порноделе...
  • Виктор Пьянков
    Предвыборная хняУбийца, порноделе...

Захарова напомнила Киеву, что Россия – не сторона Минских соглашений

Захарова напомнила Киеву, что Россия – не сторона Минских соглашений

Известия/Дмитрий Коротаев Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала посольство США в Киеве напомнить украинским властям, что Россия не является стороной минских соглашений, об этом Захарова написала в своем канале в Telegram.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх