Захарова напомнила Киеву, что Россия – не сторона Минских соглашений

Известия/Дмитрий Коротаев Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала посольство США в Киеве напомнить украинским властям, что Россия не является стороной минских соглашений, об этом Захарова написала в своем канале в Telegram.
Известия/Дмитрий Коротаев Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала посольство США в Киеве напомнить украинским властям, что Россия не является стороной минских соглашений, об этом Захарова написала в своем канале в Telegram.
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